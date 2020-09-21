На Берлинском шоссе под Калининградом насмерть сбили пешехода

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Трагедия случилась поздно вечером в воскресенье.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в 22 часа 25 минут на первом километре автодороги «Калининград – Мамоново II» (Берлинское шоссе) в направлении поселка Дорожное двигался автомобиль марки «Форд» под управлением 38-летнего водителя.

- На спуске с путепровода водитель совершил наезд на 46-летнего мужчину. В результате дорожного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорои медицинскои помощи, - пояснили в полиции.