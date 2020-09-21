Калининградец перевел мошенникам полмиллиона рублей

Началось с того, что жителю Калининграда позвонили на мобильный с московского номера, начинающегося на 499.

- Иван Иваныч? – раздался в трубке приятный женский голос. - Вас беспокоят из банка. Как мы установили, на ваше имя ошибочно оформлено 15 кредитов в различных организациях. Вам необходимо лично посетить следующие финансовые учреждения…

Далее следовал длинный список с названиями банков, в которые калининградец должен был явиться, чтобы произвести необходимые процедуры для отмены заявок на кредиты.

- Под диктовку неизвестной мужчина выполнил все, что та от него требовала, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - Съездил в несколько отделений, оформил на себя займы, обналичил деньги и небольшими суммами перевел их через банкоматы на указанные аферисткой счета. Его убедили, что после этого ошибочные заявки якобы аннулируют, и он не будет ничего никому должен.

Любезная девушка по ходу всей операции поддерживала контакт с клиентом, убеждая его никому не рассказывать о происходящем. То, что его нагло обманули, мужчина сообразил лишь на следующий день, когда перевел сам не зная кому свыше 500 тысяч рублей, взятых в кредит. Подверждением того, что догадка верна, стал телефонный звонок от мошенников – теперь уже мужчина всласть поглумился над простаком, доходчиво объяснив, что того попросту «развели».

Потерпевший передал в полицию сделанную им запись телефонных разговоров и теперь надеется, что начавшийся розыск окажется результативным.

Рекомендация от полиции: при поступлении телефонного звонка «из банка» просто кладите трубку и при необходимости сами перезвоните на горячую линию по номеру, указанному на вашей банковской карте.