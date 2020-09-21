Автобус №104 планируют пустить по Московскому проспекту в Калининграде

О планах изменить маршрут №104 Ярославское – Калининград сообщили в комментариях на страничке губернатора Антона Алиханова в Инстаграме. Жительница нашей области попросила оставить хотя бы один автобус до Гурьевска через Московский проспект.

- Сейчас прорабатываем такую возможность, но точных сроков запуска маршрута пока назвать не можем. Ориентировочно до конца октября планируем решить этот вопрос, - ответили представители министерства развития инфраструктуры региона.

Напомним, в Калининграде с 1 октября изменятся 6 городских маршрутов.