Антон Алиханов рассказал, как бесплатно проехать в транспорте Калининграда

Разговоры об увеличении тарифов на проезд в общественном транспорте Калининграда не утихают до сих пор, и у горожан появляется все больше вопросов. Так, жительница города спросила в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в Инстаграме, что делать, если транспортная карта «Волна Балтики» находится в стоп-листе и нет возможности оплатить проезд.

— Это частности, урегулируем их. Нет возможности оплатить по транспортной карте - можете ехать бесплатно, это указано в документах мэрии, - ответил Антон Алиханов

Напомним, с 1 октября в Калининграде проезд в общественном транспорте подорожает на 4 рубля: в автобусах, трамваях и троллейбусах проезд будет 28 рублей, в маршрутках- 30 рублей. Однако если вы являетесь обладателем транспортной карты «Волна Балтики» проезд подорожает всего на 1 рубль: билет в автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить - 25 рублей, в маршрутках- 27 рублей.