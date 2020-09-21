Движение по участку федеральной трассы Калининград - Нестеров перекроют на 30 минут

Перекрытие участка автодороги запланировано на вторник, 22 сентября. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», движение всех видов транспорта будет полностью перекрыто на 22-м км трассы в поселке Ушаково Гурьевского городского округа с 12:00 до 12:30 (по калининградскому времени). Это связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода. В качестве альтернативного маршрута водители могут воспользоваться трассой регионального значения 27К-031 Родники – Курган.

Напомним, строительство надземного пешеходного перехода в поселке Ушаково началось летом 2019 года. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в ноябре 2020 года.