Опередили Великий Устюг: Калининград вошел в топ-10 городов для путешествий на Новый год

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Десятку лучших городов России для новогоднего отдыха и путешествий в этом году определил туристический портал «ТурСтат». Рейтинг был составлен по результатам опроса десяти тысяч посетителей портала в сентябре этого года.

За Москву как лучший город России для отдыха на Новый год отдали 23% голосов, за Сочи - 16%, за Санкт-Петербург - 12%, за Казань - 9%, за Екатеринбург и Пятигорск - по 7%, за Калининград и Нижний Новгород - по 6%, за Ялту - 5% и за Великий Устюг - 2% голосов.

Отметим, что в Москве горожан и туристов на Новый год привлекает уличный фестиваль «Путешествие в Рождество», в Санкт-Петербурге проходит Рождественская ярмарка на Манежной площади, в Сочи чаще всего выбирают отдых на горнолыжных курортах.