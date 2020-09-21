Депутаты не поддержали возвращение летнего времени в Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

Наша страна отказалась от летнего времени еще в 2014 году, но к этой теме власти продолжают регулярно возвращаться. На этот раз вопрос рассмотрели на заседании социального комитета Калининградской областной думы. Депутаты изучили изменения в федеральный закон «Об исчислении времени», которые предполагают возвращение сезонного времени исключительно для Калининградской области: в последнее воскресенье марта переводить стрелки на один час вперед, в последнее воскресенье октября - на час назад.

В региональном правительстве, где рассмотрели инициативу накануне, посчитали нецелесообразным изменение действующего порядка исчисления времени. Рабочая группа пришла к выводу о недостаточности данных, обосновывающих необходимость изменений.

Государственно-правовое управление областной Думы указало на необходимость финансово-экономического обоснования законопроекта и получения заключения на него Правительства РФ. В ГПУ также отметили, что изменения предлагаются исключительно для Калининградской области, в то время как требования к системе установления основ исчисления времени и часовых зон едины для всех регионов.

В итоге, как сообщает пресс-служба думы, большинство депутатов комитета не поддержали законопроект.