Поезд «Янтарь» в Москву будет вновь ходить ежедневно

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Фирменный поезд «Янтарь», который возит пассажиров по маршруту Калининград – Москва вновь будет курсировать в ежедневном режиме. Новое расписание вступит в силу с 30 сентября.

Как сообщает пресс-служба КЖД, перед выходом в рейс вагоны проходят обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных обеззараживающих средств осуществляется и в пути следования.

«После отправления состава в рейс проводится обязательная бесконтактная термометрия всех пассажиров. Также в вагонах организована продажа средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические средства и т.п.)», - говорится в сообщении.

В настоящее время в сообщении с Калининградом также курсируют поезда № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург и №359/360 Адлер – Калининград. При следовании поездов транзитом через территорию Литовской Республики и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки: посадка и высадка пассажиров не осуществляется.