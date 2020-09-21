В лесу под Балтийском, где подорвались дети, обнаружили более тысячи боеприпасов

. Фото: Иван МАРКОВ

Специалисты «Форпоста Балтики Плюс» завершили обследование леса у поселка Павлово под Балтийском, где летом подорвались двое детей. Напомним, лежавший в земле снаряд времен Великой Отечественной войны сдетонировал при разведении костра.

«При разминировании территории в лесном массиве около Павлово специалисты обнаружили 1123 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Это артснаряды разных калибров, ручные гранаты, минометные мины, осколочная авиабомба, взрыватели», - говорится в сообщении на страничке «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте».

Работы по разминированию проводили на протяжении месяца, обследовали и обезопасили 1,5 га территории.