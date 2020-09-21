Вместо трех букв: На пересечении Гаражной и Юношеской в Калининграде появится новое граффити

Граффити в городе рисуют в первую очередь для того, чтобы искоренить ругательные надписи по всему городу. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда- Калининград» рассказал заместитель главы администрации Евгений Чернышев.

Первый результат работы администрации города, уличных художников и предпринимателей можно наблюдать на Северном вокзале. Сейчас старый серый забор с неприличными надписями закрасили яркими картинками на тему железной дороги.

- Этим шагом мы преследовали несколько целей. Первая, искоренить ругательные надписи из трех букв, которые регулярно появлялись на этом участке. Второе, мы пытались каким-то образом сплотить сообщество уличных художников, чтобы они свою энергию воплощали в мирном русле. Ну и третье, предприниматели строительной компании откликнулись и профинансировали нашу просьбу, поэтому бюджетных денег на это не было потрачено, - рассказал Евгений Чернышев

Уличные художники работали на собственном энтузиазме, а предприниматели обеспечили их баллончиками и краской.

- Мы смотрели эскизы, чуть-чуть их корректировали, но главная задача была не ограничивать их в творчестве. Сейчас рассматривается вариант на пересечении улиц Гаражная — Юношеская, там большая стена тоже. С собственником мы ведём переговоры, чтобы он отдал её на растерзание граффитчикам

Заместитель главы администрации признается, что найти исполнителей было сложно, потому что «Они скрываются». По словам чиновника, уличные художники очень удивились такому предложению, потому что власти города никогда раньше не выходили на контакт и не предоставляли официально согласованных мест.