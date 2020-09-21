В Калининградской области изменятся 12 междугородних автобусных маршрутов

В связи с открытием двустороннего движения по улице Гагарина изменят свои маршруты 12 междугородних автобусов. Изменения вступят в силу с 22 сентября. Об этом сообщили в правительстве Калининградской области.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

– №103 «г. Калининград - пос. Космодемьянское»,

– №104 «пос. Ярославское – г. Калининград»,

– №127 «г. Калининград – пос. Заливное»,

– №145 «г. Калининград – пос. Храброво»,

– №146 «пос. Яблоневка – пос. Черемхово»,

– №146 К «пос. Заречное – пос. Малое Васильково»,

– №149 «г. Калининград – пос. Каширское»,

– №150 «г. Калининград – пос. М. Исаково»,

– №152 «г. Калининград – пос. Заливино»,

– № 159 «г. Калининград – пос. Б. Исаково»,

– №245 Э «г. Калининград – г. Красное»,

– №345 «г. Калининград – пос. Большаково».

Министерство инфраструктуры сейчас рассматривает предложение отправить маршрут №104 «пос. Ярославское – г. Калининград» по Московскому проспекту. Он также соединит пос. Большое и Малое Исаково с Гурьевском.