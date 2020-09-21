В Детской областной больнице в Калининграде появилась сенсорная комната

Проект удалось осуществить благодаря участию лечебного учреждения в программе приграничного сотрудничества с Евросоюзом «Россия – Литва». Как пояснил главный врач Детской областной больницы Александр Маляров, кабинет психоэмоциональной разгрузки детей (сенсорная комната) предназначен для отделения неврологии и переедет в это структурное подразделение по окончании его реконструкции в конце текущего года. По программе приграничного сотрудничества здесь установили интерактивный сухой бассейн, мягкую мебель, световую и звуковую панели, акустическую систему, световой куб, «пузырьковую» колонну, вибромузыкальную подушку, ароматерапевтический блок - всего 22 единицы на общую сумму более 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства области, еще одна часть проекта – оснащение физиотерапевтического отделения. Всего в это подразделение поступило 30 единиц различного оборудования на 4,6 миллиона рублей. Как отметила врач отделения Шела Рзаева, многие дети уже после нескольких физиотерапевтических процедур пошли на поправку. Некоторые приборы, в которых больница особенно нуждалась, предназначены для послеоперационного лечения локтевого, коленного суставов и голеностопа.

Лечение с помощью нового оборудования проходят дети из травматологии, неврологии, педиатрии и других отделений клиники, за исключением онкогематологии. В кабинете могут находиться сразу несколько пациентов, что увеличивает скорость работы, но никак не отражается на качестве процедур.