В лесу под Калининградом нашли два советских штурмовика времен войны

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

На территории поселка Черепаново Светловского городского округа поисковиками было обнаружено место падения двух советских штурмовиков Ил-2, а также извлечены останки пилотов и отдельные элементы их обмундирования.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, в поисковой работе приняли участие сотрудники 306-го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации. Находка стала возможна благодаря использованию архивных данных.

- В настоящее время проводится работа по установлению личностей погибших летчиков в целях увековечивания их памяти, - добавили в пресс-службе.