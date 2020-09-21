Советский проспект в Калининграде ждет глобальная реконструкция

Советский проспект от улицы Маршала Борзова до Окружной будет расширен до четырех полос. Об этом, как сообщает издание "Клопс.Ru" сообщила министр по развитию инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

По ее словам, работы по реконструкции Советского проспекта будут синхронизированы со строительством Северного обхода Калининграда. Очередной его этап включает участок от развязки с улицей Горького до пересечения с Советским проспектом. Добавим, что при расширении Советского проспекта, по всей видимости, придется снести десятки деревьев.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.