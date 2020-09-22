Ночью Полесск на несколько часов остался без света

Ночью 22 июня 2020 года в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступило сообщение о нарушении электроснабжения в Полесском городском округе.

В частности, как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, были обесточены объекты в городе Полесске. По информации диспетчера компании «Янтарьэнерго», произошло повреждение высоковольтной линии электропередач от подстанции О-24 «Гурьевск» к подстанции О-19 «Полесск».

- Для проведения ремонтных работ привлечены специалисты «Янтарьэнерго» в составе двух ремонтных бригад, - отметили в пресс-службе.

22 июня 2020 года в 06.26 электроснабжение в Полесском городском округе было восстановлено в полном объеме.