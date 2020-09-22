"Категория - супертяж": калининградец вытащил чудо-щуку длиной в метр

. Фото: Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING

Продуктивно закончилась рыбалка для калининградца Егора Афонина.

Как сообщается в группе "Рыбалка в Калининграде - KÖNIGFISHING" в социальной сети "ВКонтанте", на одном из водоемов области (место, понятное дело, держится в секрете) мужчина поймал щуку длиной почти в метр и весом 6 килограммов.

"Малышка немного не дотянула до метра (94 см), но все же выступала в категории "супертяж". Предварительное взвешивание показало 6 килограммов. По телу видно, сгоняла вес перед боем. После схватки, у меня трясущиеся руки, а у нее грустные глаза", - написал Егор Афонин.

Насладившись речным чудом, рыбак выпустил щуку на волю.