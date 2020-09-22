Полиция изъяла у калининградца автомат ППШ

Сотрудники угрозыска отдела полиции в Советске и УФСБ России по Балтфлоту провели совместную операцию по обезвреживанию подпольного оружейника. В результате 64-летний горожанин вынужденно избавился от 300 граммов пороха, более чем 240 патронов различного калибра, сигнального револьвера, пистолета и спортивно-охотничьей винтовки иностранного производства. Но украшением этой коллекции, безусловно, был легендарный пистолет-пулемет Шпагина образца 1941 года.

- Эхо войны! – подобно одному из героев фильма «Брат-2», пожал плечами советчанин в ответ на вопрос, откуда все это. Действительно, мужик активно промышлял раскопками на местах боевых действий времен Великой Отечественной. Причем часть найденной взрывчатки использовал для самостоятельного изготовления патронов – как определили эксперты, вполне пригодных для стрельбы.

- Дознавателем полиции было принято решение о возбуждении сразу трех уголовных дел: о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, о незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов и о незаконном изготовлении оружия, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. – Инкриминируемые гражданину деяния относятся к преступлениям средней тяжести, за каждое из которых предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.

В полиции на всякий случай напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, за добровольно сданное оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства наказания не будет. Если, конечно, при этом не выявят составов иных преступлений.