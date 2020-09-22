Двое детей, студенты, пекарь магазина: у кого выявили COVID-19 в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области COVID-19 диагностировали у 34 человек. У 24 заболевание протекает в форме ОРВИ, у 10 диагностирована пневмония (в том числе одна тяжелая форма).

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших сотрудник и двое воспитанников детского сада поселка Владимирово Багратионовского района (детский сад временно приостановил работу, дети находятся под медицинским наблюдением), два студента и преподаватель БФУ имени Канта, студент колледжа информационных технологий и строительства, пятеро неработающих, девять пенсионеров, сотрудник банка, двое медицинских работников, судебный пристав и пекарь в магазине (13 сотрудников отстранены, пекарский цех временно приостановлен).