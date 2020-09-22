В Калининграде под колеса BMW Х6 попал 13-летний велосипедист

В результате ДТП пострадали и подросток, и его велосипед. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Днем 21 сентября в Калининграде автомобиль сбил 13-летнего велосипедиста

Все случилось, когда BMW Х6 выезжал задним ходом с автомобильной парковки около дома 48А на Московском проспекте. Судя по всему, 32-летний водитель просто не заметил юного участника дорожного движения, совершая рискованный маневр.

- Нелепая ситуация, конечно, - прокомментировал сам мужчина. – Я сразу подошел к нему, поднял, посмотрел – все нормально, у него только немножко был шок.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, в результате ДТП оказалось, все-таки, не совсем «все нормально»: подросток получил травмы. У велика смято переднее колесо, ну а «беха» отделалась царапиной на бампере.