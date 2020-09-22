Стоматолог из Калининграда стал участником шоу со Светлаковым и Галустяном

. Фото: Телеканал СТС

В съемках второго сезона популярного юмористического шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном на СТС принял участие комик из Калининграда.

«Валерий Лебедев — стоматолог с десятилетним стажем, который пришел в КВН благодаря детям. Его 16-летний сын Андрей и 13-летняя дочь Лиза играют в команде КВН «Уже не дети». Ребята — участники музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2020», чемпионы лиги МС КВН «Запад России», - рассказала PR-менеджер СТС Ольга Тарасова.

Удалось ли калининградцам пройти дальше, узнаем совсем скоро – сезон стартует 25 сентября в 20:00 на СТС.

Во втором сезоне зрители увидят также выступления популярных артистов и даже звездных детей. Среди известных участников — Наталия Медведева, 7-летняя дочь Владимира Левкина из группы «На-На», Дмитрий Колчин и другие.

- Сезон удивлений и открытий! Видимо, за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу стало для них огромным событием. Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз, – говорит Сергей Светлаков.

В новом сезоне зрителей ждут стендапы с собакой, танцы «тушёнки», шутки-частушки с балалайкой и многое другое.

В шоу «Русские не смеются» артистам-любителям нужно рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь – не рассмеяться. Деньги достаются тем, кто лучше справится со своей задачей. За одно выступление комик может получить 100 тыс рублей.