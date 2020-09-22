25-летнюю девушку из Калининграда перевоспитают в реалити-шоу «Пацанки»

Наташа Гончарова. Фото: телеканал «Пятница»

Девушка из Калининграда приняла участие в съемках пятого сезона популярного реалити-шоу «Пацанки».

- 25-летняя Наташа Гончарова нашла в себе силы прийти на проект ради матери: Наташа хочет измениться и изменить свой образ жизни, чтобы мама ей гордилась, - рассказали в пресс-службе «Пятницы!».

Как стало известно, участницы нового сезона «Пацанок» — самые сложные за всю историю проекта. Среди них воспитанницы детдомов, жертвы насилия и буллинга, бывшие заключенные, дети из неблагополучных семей, девушки легкого поведения. Почти все «пацанки» страдают алкогольной зависимостью.

На протяжении нескольких месяцев с калининградкой и другими участникам будут работать психологи и педагоги. Их задача – избавить героинь от психологических травм и научить жизни в обществе.

Кстати, в новом сезоне произошли изменения в преподавательском составе: к Лауре Лукиной и Марии Третьяковой присоединилась новый преподаватель Мари Буше — эксперт по этикету, директор Австрийской Высшей школы этикета.

Пятый сезон стартует 24 сентября в 19:00 на телеканале «Пятница!».