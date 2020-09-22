В Калининградской области отменили велопробег «Тур де Кранц- 2020»

Массовый велопробег отменен из-за распространения коронавирусной инфекции. Отсутствие возможностей соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, не позволило организаторам провести мероприятие в этом году, сообщило сегодня министерство спорта Калининградской области.

- Одно из самых массовых и значимых мероприятий калининградского спорта перенесено на 2021 год в традиционные сроки — первое воскресенье сентября, - сообщает минспорта

Ежегодно «Тур-де-Кранц» собирает порядка 10 000 человек. Массовый велопробег стартует в Калининграде, затем участники едут в Зеленоградск, после чего снова возвращаются в Калининград.