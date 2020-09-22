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В Калининграде восстановят скульптуру на здании бывшей дирекции имперских железных дорог

Сильно изуродованное лицо одной из человеческих фигур будет вылеплено заново
Иван МАРКОВ
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Скульптура на крыше торгового центра "Юко"

Скульптура на крыше торгового центра "Юко"

Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде начались работы по ремонту фасада дома № 111-117 на Ленинском проспекте, более известного как торговый центр «Юко» (до войны в здании размещалась дирекция имперских железных дорог). Как сообщил «Комсомолке» гендиректор фонда капремонта Олег Туркин, отремонтирован будет не только фасад, но и скульптурная композиция на крыше здания.

- Мы эту историю со скульптурой точечно отработаем, - заметил Туркин. – Как только строительные леса до карниза поднимут, мы начнем с 3D-сканирования, потом создадим комиссию, которая выявит дефекты. Скульпторов, которые готовы восстановить отсутствующие или испорченные элементы, мы уже нашли.

Один скульптор, по словам Туркина, местный, а другой – москвич Андрей Следков, с которым фонд уже работал в Советске.

Напомним, «Комсомолка» уже писала о композиции на крыше дома № 111-117. Она вошла в составленный редакцией рейтинг из пяти самых «страшных скульптур города». Дело в том, что в 50-х годах руины бывшей дирекции имперских железных дорог были восстановлены строительным управлением торгового порта и впоследствии заселена его работниками. Вероятно, один из рабочих тогда же решил пошутить и самостоятельно вылепил новое лицо одной из скульптур.

До войны же две сидячие фигуры из бетона были олицетворением железнодорожного движения. Левая фигура держала в руке телеграфный шток, сейчас этот элемент утрачен. К слову, в XVIII веке на месте здания дирекции находилась школа, принадлежащая госпиталю святого Георга. В этой школе в 1730-1732 годах учился Иммануил Кант.