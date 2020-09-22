Проезд по Калининграду на междугородних автобусах будет стоить 25 рублей

С 1 октября в Калининграде подорожает проезд в общественном транспорте, но появился и способ сэкономить. На междугородних автобусах по территории Калининграда можно будет проехать за 25 рублей. Об этом пишет «Клопс» со ссылкой на ассоциацию перевозчиков.

Карта «Волна Балтики» для оплаты проезда в таких автобусах пока не понадобится - там пока нет специального программного обеспечения. Собственно, именно поэтому многие калининградцы и смогут сэкономить.

Напомним, полная стоимость проезда в городских автобусах, трамвая и троллейбусах с 1 октября составит 28 рублей, на маршрутках 30, при оплате по карте «Волна Балтики»- 25 и 27 рублей соответственно.