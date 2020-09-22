«Подержи куртку»: калининградца успели обокрасть через несколько минут после знакомства

В полицию обратился житель Калининграда, который сообщил, что малознакомый мужчина похитил у него куртку с деньгами и мобильным телефоном.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, мужчины познакомились вечером у одного из баров и вместе распили спиртное. Затем оба решили прогуляться по улице. Потерпевший попросил нового знакомого подержать его куртку, пока он отойдет в туалет. Однако по возращении никого не обнаружил.

Полицейские вскоре задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание - 2 года лишения свободы.