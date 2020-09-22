В Калининграде нелегальных уличных торговцев оштрафовали на миллион

За восемь месяцев 2020 специалисты комитета муниципального контроля мэрии провели 161 контрольное мероприятие, во время которых осмотрели 222 нестационарных торговых объекта и 38 мобильных торговых объектов. Из них незаконно размещенных оказались 47 НТО и 12 МТО. С начала года специалисты комитета составили уже 571 протоколов (в отношении граждан — 559, ИП — 12).

- Общая сумма штрафов — 1 033 000 рублей, - рассказал на оперативном совещании во вторник председатель комитета Евгений Чернышев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за неделю с 4 по 17 сентября был демонтирован торговый объект в районе дома № 2 по улице. Иртышской и перемещен объект, находившийся на территории общего пользования по улице Озерова в районе входа в парк «Юность». А торговую точку в районе дома № 80 по улице Киевской владелец после предупреждений убрал сам. В отношении 50 объектов работа продолжается.