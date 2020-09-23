Очевидец сообщил подробности смерти мужчины у Королевских ворот в Калининграде

Вчера вечером в соцсетях появилась информация о смерти пешехода возле Королевских ворот в Калининграде. По словам некоторых очевидцев, произошло ДТП, в результате которого пожилой человек скончался на месте. Однако сегодня стало известно, что смерть калининградца могла быть не связана с наездом автомобиля.

- Проезжали мимо, увидели, остановились. Приподнял - ему было плохо, - написал в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» житель города Александр. - Вызвал 112, но не успели. Видимо, стало плохо на переходе и упал чуть в сторону, на ДТП не похоже.

По словам Александра, умершему мужчине на вид было около 70 лет.

Обстоятельства произошедшего по-прежнему устанавливаются.