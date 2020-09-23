В мэрии рассказали, на каких улицах Калининграда в среду не будет света и воды

В Калининграде в среду, 23 сентября, в 06:30 произошла авария в системе горячего водоснабжения Ленинградского района. Как сообщает пресс-служба администрации города, из-за течи на теплотрассе горячая вода сегодня отключена на ул. Береговой 6,10-16, ул. Потемкина 11-13 и в пер. Потемкина 3-9.

Кроме того, по данным мэрии, подача электроэнергии приостановлена до 18:00 по ряду адресов.

В Московском районе света не будет по адресам:

ул. Судостроительная 17-29,23 (д/с № 90),30а

туп. Тихорецкий 1-3, 2-26

ул. 8 Марта 2-16

ул. Товарная 1-15, 2-12.

В Ленинградском районе подача энергии прекращена по адресам:

ул. Госпитальная 5-17, 2-18

ул. Знойная 2-6

пер. Северный 1,4-10

ул. Ген.-лейт. Озерова 51-55.

Холодное водоснабжение прекращено до 15:00 в Центральном районе на Советском проспекте 200-202, ул. Белостокской, ул. Гурьева, ул. Полецкого 43.

В Ленинградском районе вода отключена до 17:00 по адресам:

ул. Червонная 16а

ул. Янтарная 23-27

ул. Платова 5-19,6-12

ул. Глинки 7

ул. Богатырская 1-81,2-78

ул. Герцена 3б.

Горячее водоснабжение до 18:00 приостановлено в Московском районе на ул. Киевской 74а-е, ул. Восточной 13-21, ул. Тобольской 15-47.