Вспышка COVID-19 в садиках и школах: вирус нашли еще у 10 детей и 4 педагогов

За последние сутки COVID-19 обнаружили в Калининградской области у 38 человек. На этот раз среди инфицированных много детей и преподавателей.
Как сообщает оперативный штаб, заразились:
- новорожденный;
- трехлетний ребенок;
- два воспитанника детского сада №19 Калининграда и детского сада «Колокольчик» Багратионовского района;
- два воспитанника садика в поселке Владимирово Багратионовского района
- двое учащихся Багратионовской школы и школы №11 Калининграда (классы переведены на дистанционное обучение);
-учащийся реабилитационного центра (выявлен в условиях изоляции по ранее заболевшему воспитателю);
- учитель начальных классов школы №29 (класс переведен на дистанционное обучение)
- педагог дополнительного образования гимназии №32
- преподаватель гимназии №1;
- музыкальный руководитель детского сада.
Кроме того, вирус обнаружили у ученицы из Московской области, которая гостит в Калининграде.