Янтарь на 1,2 млн рублей: На границе в Советске задержали контрабандиста

. Фото: Таможня Калининградской области

На территории таможенного поста в Советске задержали грузовой автомобиль, который ехал в Литву. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни, при проведении таможенного досмотра в кабине тягача был обнаружен тайник, заполненный янтарем-сырцом общим весом 15,5 кг.

«В результате проведения экспертизы общая стоимость обнаруженного янтаря составила 1,2 млн. рублей», - говорится в сообщении.

Товар изъят. Возбуждено уголовное дело за контрабанду.

Отметим, операция была проведена таможенниками совместно с УФСБ по Калининградской области.