Русский мужчина 23 года провел в польском рабстве

Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на телеканал Polsat News сообщил о 59-летнем Николае Ерофееве, который долгие годы пробыл в самом настоящем рабстве у польского фермера.

В страну тогда еще гражданин СССР приехал еще в 1989 году, будучи вольнонаемным служащим Советской армии. Когда начался вывод войск, решил не возвращаться на Родину и устроился подсобным рабочим на птицеферму под городом Люблин, что в Нижнесилезском воеводстве.

Условия труда оказались весьма специфическими. Денег русскому работодатель не платил, Николай практически без выходных вкалывал за еду и кров над головой. Кормили холопа, кстати, впроголодь и зачастую самыми настоящими помоями. У мужчины забрали документы, так что, никуда, кроме фермы он выйти не мог. Есть сведения, что раба периодически избивали. По словам Ерофеева, с его хозяевами никто из окружающих связываться не хотел – фермеров их соседи откровенно побаивались.

Наконец, с помощью одной неравнодушной и смелой женщины рабу удалось бежать. Одна польская семья приютила его, дала нормальную работу и наняла адвоката. Николаю даже позволили завести собаку, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

Интересно, что даже несмотря на все пережитое, Ерофеев заявил о желании остаться в Польше.