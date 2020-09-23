Еще один участник инцидента в часовне Калининграда записал видео с извинениями

Напомним, 13 сентября полиция задержала пятерых мужчин, которые помыли обувь в святом источнике храма, названного в честь иконы Божьей Матери в Калининграде. Весь процесс они снимали на видео, после чего опубликовали его в социальных сетях.

Видеообращение с извинениями опубликовал Джамал Магомедов, который, по его словам, был среди тех, кто совершил скандальный поступок.

- Недавно в социальных сетях распространили ролик, в котором в городе Калининград двое парней протирали обувь в святом источнике. Я являюсь одним из этих парней, - заявил Магомедов . - За этот поступок я приношу искренние извинения перед всеми верующими людьми. Я совершил это исключительно по своему легкомыслию, невежеству и недопониманию. Я даже не предполагал, что мои действия могут кого-то оскорбить или унизить. Я никак не хотел оскорбить чувства верующих, выражать неуважение, унижать чье-либо достоинство. И уж тем более я не хотел возбудить в людях ненависть или вражду. Прошу меня простить. Позже я уже понял, что совершенный мной поступок оскорбил чувства многих людей. За это мне сейчас очень стыдно. Я очень сожалею о содеянном. Еще раз прошу у всех прощения. Случившееся послужит мне уроком на всю жизнь.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Мы не думали, что это святая вода»: в Калининграде пятеро кавказцев помыли обувь в источнике Божьей Матери

Пятеро молодых мужчин кавказской национальности, гуляя по территории собора Христа Спасителя в центре города, наткнулись на святой источник, расположенный в часовне. И... не придумали ничего лучше, чем помыть в нем обувь. Пока несколько человек тщательно терли кроссовки, один из компании снимал все на видео. (подробности)