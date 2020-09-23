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Политика

Саперы Балтфлота обезвредили 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Снаряды были найдены в Матросово
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

У Поселка Матросово Гурьевского района обнаружили 8 боеприпасов времён Великой Отечественной войны - 76мм артиллерийские снаряды.

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила найденные боеприпасы.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, опасные снаряды были вывезены на полигон для уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 2 тысяч различных боеприпасов времен войны.

Армия и безопасность