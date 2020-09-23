В Калининграде поймали торговца кокаином

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда сцапали 25-летнего горожанина, когда он как раз обустраивал очередной тайник с наркотиками. При задержанном предсказуемо нашли запрещенные вещества, после чего отправились к нему домой. Обыск по месту жительства также не обманул ожиданий - эти наркотики уже были подготовлены к сбыту.

- По предварительным данным, злоумышленник причастен к 10 эпизодам противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Бизнес был нехитрым. В Даркнете (нелегальном сегменте интернета) молодчик приобретал «дурь» - различные психотропные вещества и старый добрый кокаин, расфасовывал на мелкие партии и с надбавкой «толкал» клиентам. Разницу клал себе в карман. Возбуждено уголовное дело, наркобарончику грозит лишения свободы сроком до 15 лет.