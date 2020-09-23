В Балтийске историческое здание на набережной превратят в общественный туалет

Бывшая спасательная станция должна превратиться в туалет. Фото: "Вестник Балтийска"

Власти Балтийска собираются восстановить старинное здание на берегу морского канала возле базы МЧС. Речь идет о постройке из красного кирпича середины XIX века, в которой до войны располагалась спасательная служба Пиллау.

Как сообщает муниципальная газета "Вестник Балтийска" со ссылкой на главного архитектора города Романа Самойлова, заброшенное здание собираются превратить в общественной туалет. Эскизный план уже готов, работы должны начаться в 2021 году.

Сейчас здание выглядит так. Фото: "Вестник Балтийска"

"Проектом предусмотрены ремонтно-восстановительные работы с сохранением архитектурного облика здания в том числе восстановление кровли, оконных и дверных проемов, внутреннюю отделку помещений с установкой сантехнического оборудования, а также благоустройство прилегающей территории", - отмечает издание.

Здание когда-то было типовым, но теперь является уникальным - все подобные сооружения в Калининградской области разрушены. В том числе поэтому выглядит странным выбор будущего функционала сооружения: логичней было бы открыть в историческом здании кафе или ресторан, учитывая, что в сезон Балтийск посещают десятки тысяч туристов. И им не только в туалет хочется.