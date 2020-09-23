Калининградец отсудил деньги за свое изрезанное лицо

В марте этого года поссорились между собой двое жителей Советска. Решающим аргументом в диспуте стал нож, оказавшийся у одного из горожан. Им пьяный мужик и стал полосовать лицо оппонента. Позже на 5 глубоких порезов хирургам пришлось наложить 25 швов. Неделю пациент провел в больничном стационаре. А когда, наконец, выписался - отправился в суд требовать компенсации морального вреда.

Советский городской суд, рассмотрев материалы дела, версию истца подтвердил. И своим решением взыскал с ответчика 200 тысяч рублей.