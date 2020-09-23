В Калининграде вакцину от гриппа уже получили более 8000 человек

В Калининграде продолжают работать передвижные пункты вакцинирования от гриппа, где любой желающий может поставить себе прививку. Свою работу они продолжат до 30 сентября.

- К сегодняшнему утру вакцину получили 8 262 человека. Это те люди, которые привились именно в мобильном комплексе, не считая поликлиник - рассказала кандидат медицинских наук, врач по медицинской профилактике Калининградского областного центра медицинской профилактики и реабилитации Людмила Перминова. - В этом году люди более мотивированы. В прошлом году за 1,5 месяца аналогичным способом вакцинировались всего лишь 5300 человек. А сейчас, менее чем за две недели, количество желающих увеличилось почти в 1,5 раза.

Сегодня, 23 сентября, получить прививку от гриппа можно у супермаркета «Виктория» с 10 до 14 часов, затем с 15 до 19 часов на площади Победы. Наличие паспорта и медицинского полиса обязательно.

Вакцинация проводится с применением отечественной вакцины. Есть вариант без консерванта для детей и беременных и с консервантом для взрослых.

- Вакцина содержит не живые вирусы, а его фрагменты, на которые наш организм вырабатывает антитела. Заболеть гриппом после вакцинации невозможно, - напомнила Людмила Перминова.