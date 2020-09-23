Калининградка отсудила деньги за сорвавшуюся поездку в Тунис

В январе этого года жительница Черняховска за 130 200 рублей купила путевку в Тунис, куда собиралась отправиться на пару с супругом. Однако грянула пандемия коронавируса, международное сообщение приостановили, и путешествие сорвалось.

Вместо того чтобы любоваться древними камнями Карфагена и нежится под средиземноморским солнышком, нашей героине пришлось проводить время в судебной тяжбе, поскольку добровольно вернуть деньги турагент отказался. Решение осталось за Черняховским горсудом, который принял сторону истицы, взыскав с ответчика полную стоимость путевки, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, а также штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя – он оказался самым крупным призом - ровно 67 600 рублей.

Стоит обратить внимание на то, что турагенты почему-то предпочитают биться до последнего, упорно не желая возвращать деньги по форс-мажору. И в результате вынуждены платить гораздо больше.