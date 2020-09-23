«Ростелеком» проведет серию открытых обучающих мероприятий по информационной безопасности

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Среди городов-участников «КиберДрайва» – Калининград (27 октября) и Санкт-Петербург (29 октября), где мероприятие пройдет в традиционном очном формате. Кроме того, эксперты выступят в рамках онлайн-семинаров в Архангельске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Новгороде и Пскове (2 ноября).

По оценкам «Ростелекома», совокупный ущерб российских организаций от кибератак в первой половине 2020 года составил около 1,8 трлн рублей. За 2019 год лидирующий российский центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал в Северо-Западном федеральном округе свыше 128 тысяч кибератак. Этот показатель ежегодно растет, и с массовым переходом компаний на удаленную работу в начале года ситуация только осложнилась. С марта по май 2020 года число DDoS-атак, направленных на то, чтобы сделать сайты организаций недоступными для пользователей, увеличилось в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис в экономике, вызванный пандемией коронавируса, а также переход компаний на «удаленку» спровоцировал 25% рост числа инцидентов, связанных с утечками конфиденциальной информации – вследствие как случайных ошибок, так и умысла сотрудников компаний.

Однако все ли угрозы одинаково вероятны и значимы для различных организаций? Как защитить действительно важные для бизнеса данные и информационные ресурсы, не переплачивая за средства технической защиты и наем дополнительных специалистов? На эти и многие другие вопросы эксперты «Ростелекома» ответят в ходе предстоящих мероприятий «КиберДрайва». Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Станьте участником «КиберДрайва» и защитите бизнес и конфиденциальные данные вашей организации!