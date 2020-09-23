Актер Владимир Вдовиченков: Для меня Калининград – пугающий город

Владимир Вдовиченков и Елена Лядова в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В интервью Светлане Бондарчук наш знаменитый земляк, актер Владимир Вдовиченков признался, что Калининград его пугает. Артист напомнил, что он из «глубочайшей провинции», что «сложно найти более провинциальный город», чем Гусев.

- Для меня Калининград – пугающий город. Я Калининград боюсь. Я Москву знаю – это мой город, я Гусев знаю. А Калининград для меня всегда был промежуточным звеном: крупная станция, поезда, вокзал, жулики, бандиты, рынок автомобильный, - говорит артист.

По словам Владимира Вдовиченкова, он до сих пор боится Калининграда.

В интервью, которое артист впервые дал вместе с супругой Еленой Лядовой, он рассказал также о переезде в Москву и о том, как проснулся знаменитым.