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Корабль Балтфлота получил пробоину в столкновении с гражданским судном

Пострадавших среди экипажа МПК «Казанец» нет, наши моряки возвращаются в Балтийск
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Малый противолодочный корабль «Казанец».

Малый противолодочный корабль «Казанец».

Фото: forums.drom.ru

Малый противолодочный корабль «Казанец» Балтийского флота столкнулся с иностранным судном в проливе между Данией и Швецией. Как проинформировали в пресс-службе БФ, инцидент произошел 23 сентября в условиях плохой видимости.

Вторым участником столкновения оказалось рефрижераторное судно «Айс Роуз», шедшее под флагом Маршалловых Островов из Санкт-Петербурга в Гетеборг.

В результате среди экипажа МПК пострадавших нет, корабль получил пробоину выше ватерлинии и возвращается в пункт базирования – Балтийск своим ходом. О состоянии рефрижератора и его команды ничего не сообщается. Комиссия Балтфлота выясняет обстоятельства происшествия.

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