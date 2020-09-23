Пострадавшая на пожаре в Калининграде женщина скончалась

Прокуратура Ленинградского района Калининграда объявила о начале проверки по факту пожара, произошедшего 22 сентября в подъезде четырехэтажного жилого дома по улице Пролетарской.

Последствия инцидента оказались самыми печальными. Пострадал семья из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. А 34-летняя женщина чуть позже скончалась.

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности и лицензионных требований управляющей компанией.