Под Калининградом электричка сбила корову на рельсах

Поезд теперь придется ремонтировать. Фото: Александр КАТЕРУША

Все случилось в районе остановочного пункта Дружное в минувший вторник, 22 сентября в 21:00. Машинист электропоезда «Ласточка», который следовал из Светлогорска в Калининград, заметил на путях корову и применил режим экстренного торможения.

«Тормозного пути, чтобы избежать наезда на животное, не хватило. Пассажиры поезда, машинист и его помощник не пострадали. После осмотра локомотивной бригадой оборудования, поезд продолжил движение по маршруту. Отклонение от расписания составило 22 минуты», - сообщает пресс-служба КЖД и отмечает, что корова безнадзорно находилась на железнодорожных путях.

«Ласточку» после происшествия отправили на ремонт.

Интересно, что с января этого года локомотивными бригадами было зафиксировано уже 32 факта нахождения крупного рогатого скота в полосе отвода и непосредственно в зоне движения поездов.