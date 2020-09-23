Сохранятся навсегда: «МегаФон» запускает опцию «Копилка минут»

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Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона еще весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. Пользователи накопили более 10 тысяч гигабайт интернета, что эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров. Воспользоваться ими можно в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.

- Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов, - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон. - Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает.

Пользователи новой линейки смогут не только совершать звонки и писать сообщения, но и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram. Автоматически подключается и бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых также не будет расходоваться.

Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах «МегаФона». У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Условия тарифных планов можно изучить на сайте http://www.megafon.ru/go/join.