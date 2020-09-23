В Калининграде открылся новый детский сад на 225 человек

. Фото: Правительство Калининградской области

Новый детский сад открылся в Калининграде на Борисовском бульваре. В здании разместились группы для 225 воспитанников, кабинеты дополнительного образования, медблок, столовая, спортзал с интерактивным комплексом скалолазания.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, из десяти групп нового садика половина предназначена для детей ясельного возраста.

На территории сада есть не только игровые площадки, но и автогородок и метеостанция для проведения практических занятий с малышами.

Как сказал губернатор Антон Алиханов, в скором времени в Калининграде начнет работу новый корпус детского сада – начальной школы №72, а сейчас ведется строительство учреждения на улице Третьего Белорусского фронта.