Недельные туры в Калининградскую область подорожали на 2,5 тысячи рублей

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Минимальные цены на туры на отдых в Калининградской области стали дороже на 2,5 тысячи рублей. Если ранее их можно было приобрести за 16,4 тысяч рублей, то сейчас их цена составляет 18,9, пишет Ассоциация туроператоров России.

Самый бюджетный недельный отдых с 25 сентября по 1 октября на двоих обойдется туристам в 18,9 тысяч рублей. Этой суммы хватит на тур в трехзвездочном отеле Светлогорска без учета питания.

Повышение цен связано с окончанием чартерной полетной программы «Библио-Глобуса» в регион, считают эксперты Ассоциации.