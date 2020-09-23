В Чкаловске благоустроят территорию вокруг пруда

. Фото: мэрия Калининграда

В Чкаловске началось благоустройства территории, прилегающей к притоку реки Голубой в районе ул. Беланова. По планам воду в самом пруде очистят так, что в ней можно будет даже купаться. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Протяженность притока реки составляет 1 км 230 м.

«На всем протяжении приток будет вычищен, для этого необходимо будет поднять более 2,5 тыс кубометров донных отложений», - говорится в сообщении.

Организуют три новых пешеходных моста, а у смотровых площадок установят скамейки и урны, малые архитектурные формы, детские игровые площадки.

Интересно, что 90 процентов средств на очистку озера и канала (это больше 27 млн рублей) выделяются по программе приграничного сотрудничества Польша-Россия 2014-2020. Партнером Калининграда по реализации программы является город Кентшин.

Оставшиеся 10 процентов финансируют калининградцы по программе формирования комфортной городской среды.

До мая 2021 года все работы по очистке и благоустройству планируют завершить.