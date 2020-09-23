Авиакомпания «Азимут» запустила рейсы Калининград – Минеральные Воды

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Рейсы в Минеральные Воды из Калининграда начали выполняться с 21 сентября авиакомпанией «Азимут». Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво»

Самолеты по маршруту Калининград - Минеральные Воды - Краснодар и в обратном направлении будут летать с частотой три раза в неделю по понедельникам, четвергам и субботам.

Полетная программа запланирована в рамках действия летнего расписания до 24 октября.

Количество рейсов в Краснодар увеличено до пяти раз в неделю. Прямые рейсы в Краснодар выполняются трижды в неделю, во вторник, четверг и воскресенье. Улететь из Калининграда в Краснодар можно и с посадкой в Минеральных Водах.

Направления Минеральные Воды и Краснодар вошли в перечень субсидируемых маршрутов из Калининграда.