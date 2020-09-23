Карту «Волна Балтики» можно будет купить более чем в 100 точках в Калининграде

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В связи с подорожанием тарифов на проезд с 1 октября в Калининграде увеличили количество мест, где можно приобрести транспортную карту «Волну Балтики». С 25 сентября ее продажа будет осуществляться не только в Центре организации движения и пассажирских перевозок на Гагарина 103, но и в торговых точках сетей «Спар», «Семья», «Добрые вести», «Печать», «Пресса». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. С полным списком адресов можно познакомиться здесь. Также сейчас завершается оформление договора по продаже карт через отделения «Почты России».

Напомним, с 1 октября проезд на больших автобусах, трамваях и троллейбусах будет стоить 28 рублей, в маршрутках 30 рублей. При оплате транспортной картой он обойдется дешевле: 25 и 27 рублей соответственно.