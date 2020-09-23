Башню Врангеля в Калининграде накроют куполом в виде пчелиных сот

. Фото: klops.ru

Башню Врангеля в центре Калининград ждет частичная реновация.

Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на ассоциацию "Кластер янтарной промышленности", которой было передана башня, историческое здание разобьют на несколько зон. На первом этаже планируется выставлять продукцию янтарной промышленности, сделать залы для коворкинга, на втором - разместится палеонтологический центр, третий этаж отдадут под кафе и рестораны. Интересно, что живописный внутренний дворик будет накрыт стеклянным куполом в виде пчелиных сот.

"Башня Врангеля должна превратиться в креативный центр и место для творческих встреч", - говорят новые собственники старинной крепости.